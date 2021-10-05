Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом

Боткинская больница каждый день принимает 60 пациентов с ковидом. Об этом заявил главврач Денис Гусев.

Количество поступивших в больницу ощутимо увеличилось за последние две недели. Еще в конце лета – начале осени каждый день больница принимала 25-30 пациентов с вирусом, сегодня же – 60 пациентов в день. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Гусев отмечает, почти ежедневно выписывают 50 человек и столько же принимают.

Примечательно, что в Северной столице вновь уменьшилось количество свободных коек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на больничных койках в медучреждениях Северной столицы находятся не более 2% вакцинированных петербуржцев. В больницу попали максимум два процента полностью вакцинированных горожан. Если считать от 5,7 тысяч ковидных пациентов — это чуть больше сотни людей. Однако таких может быть вдвое больше.