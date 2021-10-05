Стало известно, сколько привитых петербуржцев лежит в больнице

На больничных койках в медучреждениях Северной столицы находятся не более 2% вакцинированных петербуржцев.

В больницу попали максимум два процента полностью вакцинированных горожан. Если считать от 5,7 тысяч ковидных пациентов — это чуть больше сотни людей. Однако таких может быть вдвое больше. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению.

Так, в больнице имени Боткина, главном ковидном госпитале Северной столицы, от коронавируса лечатся 2-2,5% вакцинированных петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хорватия не будет требовать ПЦР-тесты у привитых и перенесших COVID-19 россиян. В Представительстве по туризму Республики Хорватия в РФ сообщили, что с 1 октября 2021 года россияне, привитые препаратом «Спутник V» могут не предоставлять результаты ПЦР-теста. Отметим, это правило не распространяется на тех, кто привился «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».