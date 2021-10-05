Хорватия не будет требовать ПЦР-тесты у привитых и перенесших COVID-19 россиян

С 1 октября 2021 года россияне, привитые препаратом «Спутник V» могут не предоставлять результаты ПЦР-теста. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С 1 октября 2021 года россияне, привитые препаратом «Спутник V» могут не предоставлять результаты ПЦР-теста. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Теперь власти страны признают сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V», сообщает Лента.ru.

В Представительстве по туризму Республики Хорватия в РФ сообщили, что с 1 октября 2021 года россияне, привитые препаратом «Спутник V» могут не предоставлять результаты ПЦР-теста. Отметим, это правило не распространяется на тех, кто привился «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

Также в Хорватию могут въехать россияне, перенесшие коронавирус, для этого достаточно показать справку с сервиса гослуг.

Требования предоставлять результат ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до поездки, или антиген-тест не старше 48 часов сохраняются, говорится в сообщении.

Напомним, срок действия сертификата или справки о сделанной прививке от коронавирусной инфекции не больше 365 дней с момента получения двух доз.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Турции для вакцинированных туристов делают скидки в отелях до 50%.