Вакцинированные туристы получают скидки в отелях Турции

Вакцинированные туристы получают скидки в отелях Турции
Отдых в Турции станет еще доступнее. Фото: unsplash

Иногда снижают стоимость до 50%.

Турецкие отели предлагают отдых со скидкой для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом пишет Turizm Gazetesi.

Известно, что в акции принимает ограниченное количество отелей. Такие есть в городе Риза, Калипса, Каппадокия и некоторых других. Таким образом бизнес пытается привлечь туристов, а также помочь не сбавлять темпы вакцинации в стране и мире.

В некоторых отелях делают 10% скидки на проживания, а где-то действует скидка в 50% — например, для молодоженов, отмечающих медовый месяц. В основном акцией пока пользуются местные жители, так как отели обычно находятся в менее привычных для туристов местах для отдыха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турцию не пустят с однокомпонентной вакциной.

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