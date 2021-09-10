В Турцию не пустят с однокомпонентной вакциной

Таким туристам нужно будет предоставлять результаты ПРЦ-теста.

Туристы, которые сделали однокомпонентную прививку от коронавируса, не смогут посетить Турцию без результатов ПРЦ-теста. Об этом сегодня, 10 сентября, пишет РИА Новости.

В МВД республики отметили, что к однокомпонентным относится, например, «Спутник Лайт». Остальные вакцинированные могут приехать в Турцию, но только спустя две недели после прививки и при наличии сертификата. Также в качестве доказательства подойдет справка о перенесенном коронавирусе за последние полгода.

Те, кто привился в России «Спутником Лайт», и тем, что успел сделать только один укол, нужно будет предоставлять отрицательные ПРЦ-тест. Без него на курорты попасть не получится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция отменила тесты на COVID для въезда детей младше 12 лет. Новые правила действуют до конца сентября текущего года с последующим пересмотром требований.