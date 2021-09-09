Турция отменила тесты на COVID для въезда детей младше 12 лет

Турция отменила тесты на COVID для въезда детей младше 12 лет
Новые правила действуют до конца сентября с последующим пересмотром требований. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Турция разрешила приезжающим в страну детям не делать ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест на антиген. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.

Теперь путешественникам до 12 летам не придется предъявлять при въезде страну справку об отсутствии болезни.

Новые правила действуют до конца сентября текущего года с последующим пересмотром требований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые коронавирусные ограничения в Турции не затронут туристов. Так, с 6 сентября непривитых и не переболевших коронавирусом граждан обяжут предоставлять отрицательные ПЦР-тесты при посещении концертов, кинозалов и театров.

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