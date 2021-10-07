И защита, и обвинители нефролога Земченкова попросили горсуд о домашнем аресте: жалобы будут рассмотрены

В этот раз Земченков отказался присутствовать на заседании. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В этот раз Земченков отказался присутствовать на заседании. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Городской суд северной столицы рассмотрел апелляционные жалобы адвоката нефролога Земченкова и представителя потерпевшего на постановление Октябрьского районного суда, согласно которому врачу продлили срок содержания под стражей до 28 октября. Обе стороны просят о домашнем аресте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Земченкова известили о предстоящем заседании, но он не изъявил желания на нем присутствовать. Таким образом, слушание проходило без фигуранта. Его защитники просили отменить постановление Октябрьского райсуда и поместить нефролога под домашний арест по месту регистрации.

Потерпевший Геннадий Кононов, отец убитой супруги Земченкова Ирины, подчеркнул, что он не защищает и не обвиняет бывшего зятя, но желает знать правду. Если вина нефролога будет доказана, пенсионер попросит пожизненного лишения свободы для преступника, а если он не виноват, то находиться в СИЗО врачу сейчас незачем.

В связи с этим Кононов также считает заключением под стражу слишком жесткой мерой и выступает за перевод Земченкова под домашний арест. Представитель потерпевших доводы поддержал и просил удовлетворить. Против вступил лишь прокурор, который настаивал на прежнем решении суда.

В итоге апелляционная инстанция отменила постановление о продлении содержания под стражей и направила материалы дела на новое рассмотрение в связи с выявленными процессуальными нарушениями.

Напомним, что Земченкова обвиняют в убийстве жены Ирины, которая пропала в феврале 2010 года. Следствие предполагает, что нефролог в ходе ссоры толкнул супругу, из-за чего женщина упала, ударилась головой и получила смертельную травму. Чтобы скрыть следы преступления, Земченков расчленил жертву и избавился от фрагментов. При этом тело пропавшего врача по-прежнему не найдено.

После задержания в апреле 2021 года нефролог признал вину, но затем отказался от своих слов, заявив, что давал показания под давлением. Однако с той поры медик находится под стражей. Более того, недавно Земченкову ужесточили обвинение. Правоохранители решили, что в его действиях могла быть корыстная заинтересованность: возможно, нефролог запланировал убийство жены, чтобы единолично владеть семейной квартирой, в которую он переехал с новой избранницей вскоре после пропажи Ирины.