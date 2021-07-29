Убийство ради квартиры? Обвинение нефрологу Земченкову ужесточили

Следователи ужесточили квалификацию уголовного дела в отношении петербургского нефролога Александра Земченкова. Правоохранители считают, что он мог убить жену ради жилплощади, намереваясь жить в семейной квартире с любовницей.

Согласно ужесточенному обвинению, в действиях врача нашли корыстную заинтересованность: Земченков, возможно, хотел избавиться от супруги, известного акушера-гинеколога Ирины Земченковой, чтобы единолично завладеть их квартирой на улице Чапыгина в Петроградском районе. Подтверждение этой версии грозит медику пожизненным заключением.

Вместе с тем подобное подозрение оправдывают даже потерпевшие — отец Ирины Геннадий Кононов и трое детей нефролога. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на нового адвоката семьи, Георгия Джанашию, который сменил Александра Почуева — известного защитника, представлявшего интересы историка Олега Соколова.

И отец исчезнувшего медика, и дети уверены, что подобная квалификация — абсурдна, поскольку жилплощадь на Чапыгина оформлена на дочь Елизавету.

Помимо прочего, правоохранители подозревают Земченкова в личной неприязни к супруге, которая могла препятствовать его отношениям и сожительству с любовницей. При этом романтическая связь с другой женщиной у врача, похоже, действительно была: незадолго после пропажи жены нефролог съехался с новой избранницей, а вскоре они узаконили отношения.

Напомним, что Ирина Земченкова пропала в феврале 2010 года. Согласно официальной версии, она вышла на работу и не вернулась. Были развернутся масштабные поиски, Александр даже ходил в программу «Жди меня». Однако все было безрезультатно, и расследование стало стихать. Новый виток дело Земченковой получило в конце 2020 года, после того как её отец, Геннадий Кононов, попал на прием к руководителю СК Бастрыкину.

Спустя несколько месяцев по подозрению был задержан нефролог, который практически сразу признал вину (но потом отказался от признательных показаний). На данный момент по официальной версии между супругами началась ссора, и в ходе конфликта Александр толкнул Ирину, она упала и умерла, ударившись головой. Испугавшись последствий, Земченков решил расчленить тело погибшей, а затем расфасовал его по пакетам и выбросил.

Во вторник, 27 июля, Земченкову продлили заключение под стражей до 28 октября 2021 года.