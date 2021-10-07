Пережившим блокаду евреям Германия согласилась выплачивать по €375

6,5 тыс. человек в Израиле, в странах бывшего СССР, Северной Америке и Западной Европе получат материальную компенсацию. Фото: Instagram «Claims Conference»

6,5 тыс. человек в Израиле, в странах бывшего СССР, Северной Америке и Западной Европе получат материальную компенсацию. Фото: Instagram «Claims Conference»

4,5 тыс. евреев, которые находились в блокадном Ленинграде, получат пожизненные выплаты, независимо от сегодняшнего места проживания, сообщает агентство «Associated Press».

Еврейская неправительственная организация помощи жертвам нацизма «Claims Conference» рассказала агентству, что Германия решила выплачивать денежную компенсацию 6,5 тыс. евреям – жертвам нацистов. Из них 4,5 тыс. – это люди, выжившие во время блокады, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась до января 1944 года.Напомним, она длилась 872 дня.

Денежную пенсию в размере €375 или около 30 тыс. рублей будут получать блокадники еврейского происхождения, независимо от места проживания в данное время. В «Claims Conference» считают, что материальная помощь необходима многим пожилым людям для покупки еды, лекарств и платы за жилье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, петербургские депутаты поддерживают создание в городе на Неве звания «Почетный ветеран», которым предлагается выплатить премии в размере 50 тыс. рублей.