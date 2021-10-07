В Выборгском районе очистили коллектор от ила и мусора

Подземный коллектор длиной 400 м и высотой 2,5 м требовал особого соблюдения техники безопасности, пресс-служба Комитета по природопользованию.
После очистки сооружения отвод реки Старожиловки в Большое Суздальское озеро — гидротехническое сооружение (ГТС) — готово к осенне-зимнему периоду. В коллекторе, который находится под землей, замерили уровень кислорода и взрывоопасных и токсичных газов. Только после этого приступили к работе.
«Коллектор прочистили от веток, опавших листьев, деревянных поддонов, мусора и ила, которые могут препятствовать проточности воды», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что главное предназначение ГТС – это отвод реки Старожиловки с территорий северных кварталов микрорайона Шувалово-Озерки. Длина реки составляет около 7 км.
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