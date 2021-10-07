Песков: в Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Сачкова Путину

Песков: в Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Сачкова Путину
Ее письмо опубликовал Forbes. Фото: kremlin.ru
В Кремле не видели письмо матери владельца компании Group-IB Ильи Сачкова к президенту России Владимиру Путину.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что понимает ее переживание, потому что против ее сына выдвигаются серьезные обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Людмила Сачкова, мать владельца организации Group-IB, которого арестовали накануне в рамках уголовного дела о госизмене, обратилась к президенту России с просьбой честно разобраться с этим делом. Ее письмо опубликовал Forbes.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве арестовали основателя IT-компании Group-IB Илью Скачкова по делу о госизмене. Накануне в фирму, которая работает в сфере кибербезопасности, проходили обыски. Правоохранительных органов наведались в штаб-квартиру компании во вторник, 28 сентября.
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