Песков: в Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Сачкова Путину

В Кремле не видели письмо матери владельца компании Group-IB Ильи Сачкова к президенту России Владимиру Путину.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что понимает ее переживание, потому что против ее сына выдвигаются серьезные обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.