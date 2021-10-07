Швеция и Дания приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna

Швеция и Дания приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna
Такое решение приняли «в качестве меры предосторожности». Фото: pexels.com

Швеция и Дания приостановили использование вакцины Moderna для молодежи.

В минздраве Дании отметили, что перестали вакцинировать вакциной Moderna против ковида подростков до 18 лет. Такое решение приняли «в качестве меры предосторожности». Об этом сообщает РИА «Новости».

В Швеции отменили прививочную кампанию против ковида препаратом от Moderna молодежь до 30 лет из-за возросшего риска возникновения таких побочных эффектов, как воспаление сердечной мышцы или перикарда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новую реакцию на коронавирусную инфекцию, похожую на обморожение, заметили у подростков и детей. Медики изучили данные 50 пациентов с описанными симптомами. В это исследование присовокупили информацию 13, зараженных коронавирусной инфекцией, которые имели схожие воспаления еще до начала пандемии.

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