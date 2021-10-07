Европейские ученые описали «ковидные пальцы»

Европейские ученые описали «ковидные пальцы»
Симптомы "ковидных пальцев" говорят о высокой выработке антител, считают ученые. Фото: Pixabay

Новую реакцию на коронавирусную инфекцию, похожую на обморожение, заметили у подростков и детей, сообщает «Интерфакс».

Медики изучили данные 50 пациентов с описанными симптомами. В это исследование присовокупили информацию 13, зараженных коронавирусной инфекцией, которые имели схожие воспаления еще до начала пандемии.

Внешне проявления на пальцах рук и ног напоминают обморожение. Симптомы могут длиться в среднем от четырех недель, но в отдельных случаях история может затянуться на месяцы. Чаще всего «ковидные пальцы» не беспокоят заболевших, реакция нечасто вызывает опухание и сопровождает болями.

Ученые выяснили, что «ковидные пальцы» указывают на высокую выработку антител. Это работа белковой молекулы интерферона первого типа, обеспечивающей защиту организма от болезни.

Ранее Gazeta.SPb писала, первый президент СССР Михаил Горбачев на протяжении месяца находится на карантине, но не болеет COVID-19.

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