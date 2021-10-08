Одинокий плюшевый мишка у офиса банка насторожил Петербуржцев

В ходе проверки было установлено, что мишка не опасен для жителей города. Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

В ходе проверки было установлено, что мишка не опасен для жителей города. Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

В Красногвардейском районе Петербуржцы вызвали Росгвардию, чтобы разобраться с подозрительным предметом. На ступеньках недалеко от офиса банка сидел плюшевый мишка с рацией, который насторожил внимательных горожан, сообщает пресс-служба Росгвардии по СПб и Ленинградской области.

На улице коммуны недалеко от офиса банка рядом с домом 58 Петербуржцы заметили одинокую игрушку, рядом с которой лежала рация. Жители забеспокоились, что этот предмет может нести угрозу, и вызвали специалистов ОМОНа ГУ Росгвардии.

Сотрудники прибыли на место и осмотрели подозрительного медведя. В ходе проверки было установлено, что мишка не опасен для жителей города и бомбой не является. Каким образом плюшевый гость оказался на ступеньках, точно неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 сентября в Центральном районе Петербурга полицейские искали «взрывное устройство» в одной из гимназий после сообщения с угрозами.