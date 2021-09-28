Учащихся гимназии на Маяковского вывели на улицу после сообщения о «заминировании»

В Центральном районе Петербурга полицейские искали «взрывное устройство» в одной из гимназий после сообщения с угрозами.

В понедельник, 27 сентября, в 15:45 в полицию поступило сообщение из ФСБ. На почту ведомства с домена protonmail.com пришло письмо, в котором сообщалось о «взрывном устройстве в школе гимназии №171», расположенной по адресу улица Маяковского, дом №26.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, из здания вывели 26 человек. Прибывшее правоохранители провели осмотр на месте происшествия, но взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним «заминировали» офис «Единой России» на Конногвардейском.