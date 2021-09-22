Аноним «заминировали» офис «Единой России» на Конногвардейском

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный заминировал помещение регионального исполкома партии «Единая Россия».

Инцидент произошел во вторник, 21 сентября. Электронное письмо с угрозами поступило на адрес электронной почты. Неизвестный сообщил о заминировании учреждения на Конногвардейском бульваре.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, эвакуировать граждан не стали. Однако само здание и прилегающие к нему территории проверили. Взрывчатых веществ и взрывных устройств, к счастью, не нашли.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный детским голосом «заминировал» здание на 3-м Верхнем переулке.