Аноним «заминировали» офис «Единой России» на Конногвардейском

Аноним «заминировали» офис «Единой России» на Конногвардейском
На Конногвардейский бульвар приехала полиция, помещения офиса осмотрели. Фото: скриншот Google Maps

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный заминировал помещение регионального исполкома партии «Единая Россия».

Инцидент произошел во вторник, 21 сентября. Электронное письмо с угрозами поступило на адрес электронной почты. Неизвестный сообщил о заминировании учреждения на Конногвардейском бульваре.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, эвакуировать граждан не стали. Однако само здание и прилегающие к нему территории проверили. Взрывчатых веществ и взрывных устройств, к счастью, не нашли.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный детским голосом «заминировал» здание на 3-м Верхнем переулке.

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