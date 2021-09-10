Неизвестный детским голосом «заминировал» здание на 3-м Верхнем переулке

В Петербурге неизвестный сделал детский голос и сообщил о заведомо ложном акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 сентября, некто, сделав детский голос, заявил, что на 3-м Верхнем переулке в доме №2 организовано минирование. Злоумышленник предъявил требование перевести ему 2 млн рублей.

К адресу, где якобы заложена бомба, прибыли правоохранительные органы. Оказалось, что лжезаминировали «Аварийно технический центр».

Эвакуировать граждан не стали. Однако само здание и прилегающие к нему территории проверили. Взрывчатых веществ и взрывных устройств, к счастью, не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мигрант-отделочник, который сообщил о заминировании «Лахта Центра».