Задержан мигрант-отделочник, заминировавший «Лахта Центр»

Ничего опасного в небоскребе найдено не было. Фото: gazprom.ru

Ничего опасного в небоскребе найдено не было. Фото: gazprom.ru

Мигрант оставил в «Лахта Центре» угрожающую надпись о якобы заложенной бомбе. Злоумышленника задержали.

Во вторник, 7 сентября, в отдел полиции обратился специалист по безопасности «Лахта Центра». Он сообщил, что на 6-м этаже здания нашли надпись, согласно которой на 5-м этаже в здании заложена бомба, которая взорвется через 85 дней.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители осмотри здание, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили, эвакуация не проводилась.

По горячим следам был задержан 19-летниц отделочник, гражданина Узбекистана. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный «заминировал» детсады.