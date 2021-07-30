В Петербурге неизвестный «заминировал» детсады

В Петербурге неизвестный «заминировал» детсады
Эвакуация не проводилась. Фото: pixabay

Лжеминеры снова сообщили о минировании зданий в Петербурге. Провоохранители проверили несколько объектов, взрывоопасных веществ не было обнаружено.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на электронную почту Детского сада № 103 в Выборгском районе и Детского сада №1 в Петродворцовом районе с электронного адреса wac1966@yandex.ru поступило письмо о том, что в здании заложена бомба.

В результате проведенной работы осмотрены территории детсадов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Справочную службу сообщили о заведомо ложном акте терроризма.

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