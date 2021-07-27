Измененным голосом неизвестный «заминировал» Смольный

Измененным голосом неизвестный &#171;заминировал&#187; Смольный
Неизвестный изменил голос и "заминировал" Смольный. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге в Справочную службу сообщили о заведомо ложном акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 июля, в 15:53 в полицию позвонил неизвестный. Измененным голосом нарушитель сообщил о бомбе в здании Правительства Северной столицы, располагающегося по Смольному проезду дома 1.

Уже через несколько минут на место случившегося направили специальные службы. Все прилегающие территории и сам Смольный осмотрели, однако взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

При этом, эвакуировать людей из здания не стали. Такое решение приняла администрации объекта.

Чуть менее полутора часов потребовалось для того, чтобы завершить обследования объектов.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 74-летний мужчина сообщил о «минировании» офиса на Руставели.

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