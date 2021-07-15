74-летний мужчина сообщил о «минировании» офиса на Руставели

В Петербурге удалось задержать мужчину, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в офисном центре по улице Руставели, дома 31, лит. А.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 29 мая 2020 года позвонили в экстренную службу «112». Сообщалось, что заминирован офисный центр.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
14 июля в 13:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала петербуржца. Им оказался 74-летний пенсионер.
Мужчину изобличили в том, что он 29 мая, находясь на Дрезденской улице дома 8, позвонил в Службу экстренных вызовов и сообщил об установке взрывного устройства на улице Руставели.
В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчине дали полгода условно за «минирование» банка.