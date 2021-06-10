Мужчине дали полгода условно за «минирование» банка

Мужчине дали полгода условно за &#171;минирование&#187; банка
В Петербурге виновному дали полгода условно. Фото: pixabay

В Петербурге Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении Артема Баскакова, признанного виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Суд определил, что в прошлом году 10 октября Баскаков из своей квартиры позвонил в колл-центр службы поддержки абонентов банка «ВТБ». По телефону мужчина пытался решить проблемы. Они были связаны с неправильно проведенным платежом, и образованию кредиторской задолженности.

При общении с оператором решить вопрос не удалось, поэтому Баскаков, в результате внезапно возникшего умысла, сообщил сотруднику банка из хулиганских побуждений, что хочет взорвать филиал банка.

Работник банка воспринял слова мужчины как реальную угрозу.

В суде установили, что Артем Баскаков полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчина ранее не был судим, официально работает. У него двое детей и по месту жительства его характеризуют хорошо. Кроме того виновный принимал участие в боевых действиях и имеет ведомственные награды.

Так, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полгода условно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школу в Приморском районе «заминировали».

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