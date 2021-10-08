В Петербурге бабье лето подошло к концу

В пятницу, 8 октября, в Петербурге ожидается облачная погода.

Обойдется без дождей. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня влияние антициклона на погоду Северной столицы будет ослабевать. Постепенно смещаясь к югу, он пропустит в регион облачные поля, и хотя до дождей в Санкт-Петербурге дело пока не дойдёт, на севере области они уже возможны, да и приток солнечного тепла станет меньше», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +12…+14 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 776 мм рт. ст., что выше нормы.

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