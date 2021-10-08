В Петербурге второй раз за год зацвели черника и брусника

В Петербурге второй раз за год зацвели черника и брусника. Фото: группа "Грибы и Грибники СПБ"/Антон Кубышкин

В Петербурге второй раз за год зацвели черника и брусника. Фото: группа "Грибы и Грибники СПБ"/Антон Кубышкин

В Приморском районе Петербурга жители заметили цветение черники и брусники в связи с теплой погодой. За этот год они цветут уже второй раз. О чудесной находке появилась запись в группе социальной сети «Вконтакте» «Грибы и Грибники СПБ».

Подписчики группы «Грибы и Грибники СПБ» сегодня поделились новостями о цветении кустов ягод. В Юнтоловском заказнике Приморского района на кустах брусники и черники помимо ягод обнаружили цветение молодых зарождающихся плодов.

«Очень поразило цветение брусники и черники. Белоснежные чистые цветы, которых пока ещё не коснулись морозы, выглядят очень нарядно в засыпающем лесу» — поделился своим впечатлением подписчик группы «Грибы и Грибники».

Несколько дней назад подписчиков группы удивило еще и цветение зверобоя. Фотографии, подтверждающие цветение, также присутствуют в социальной сети.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области нашлись две пенсионерки, которые ушли собирать ягоды и грибы, а после потерялись.