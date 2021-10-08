Школьница пожаловалась на эксгибициониста в маршрутке в Петербурге

Школьница пожаловалась на эксгибициониста в маршрутке в Петербурге
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Приморском районе ученица гимназии пожаловалась родителям на мастурбирующего пассажира, с которым ехала в маршрутке. Родители сразу обратились в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию обратился отец 13-летней девочки. Он заявил, что неизвестный мастурбировал на глазах его дочери, когда та возвращалась домой из гимназии. Это происходило в маршрутке К-367, ехавшей с набережной Черной речки до Парашютной улицы.

Полицейские опросили девочку и узнали, что в маршрутке она заняла свободное место у кона и задремала. На одной из остановок к ней подсел незнакомый парень лет 18-19. Через некоторое время девочка проснулась и заметила, как молодой человек мастурбирует. При этом другие пассажиры не обращали на него внимания.

Школьница взяла вещи, сказала парню: «Дайте пройти» и вышла. Позже она рассказала об этом родителям.

Девочка также рассказала, что у эксгибициониста были черные кудрявые волосы и темные глаза, он был одет в темно-синие джинсы и темную куртку.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в коммуналке в Петербурге 10-летняя девочка стала жертвой сексуального насилия.

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