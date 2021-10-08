В Выборг запустили дополнительные «Ласточки»

В выходные, 9 и 10 октября, из Петербурга в Выборг направят дополнительные «Ласточки».

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Поезд № 7917 выедет из Петербурга в 11.53 и прибудет в Выборг в 13.08.

Поезд № 7920 Выборг – Санкт-Петербург-Финляндский отправлением 18.35 прибудет в Северную столицу в 19.50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин рассказал о строительстве новой железной дороги до Петербурга. Проект строительства ВСМ был согласован мэром 3 августа. Ожидается, что время в пути от Петербурга до Москвы по новой железной дороге составит около 2,5 часа.