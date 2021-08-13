Собянин рассказал о строительстве новой железной дороги до Петербурга

Московский мэр Сергей Собянин рассказал, что высокоскоростная магистраль Москва — Петербург будет интегрирована с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3).

Глава столицы написал в Twitter, что поезда из Петербурга будут совершать остановки на станциях «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская D3» и прибывать на Ленинградский вокзал. Эти станции станут пересадочными узлами, с помощью которых пассажиры смогут перебраться на городской транспорт.

По словам Собянина, практически все московские ж/д вокзалы расположены в центре. Пассажирам приходится разъезжаться оттуда в разные части города, делая по несколько пересадок. Чтобы сократить им время поездок внутри столицы, власти вместе с РЖД намерены интегрировать проекты ВСМ и МЦД-3.

Проект строительства ВСМ был согласован мэром 3 августа. Ожидается, что время в пути от Петербурга до Москвы по новой железной дороге составит около 2,5 часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин согласовал проект строительства магистрали Москва – Петербург.