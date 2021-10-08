В Ленобласти мужчину отправили в СИЗО за детское порно

В Ленинградской области мужчину, подозреваемого в обороте детской порнографии, заключили под стражу.
Как сообщает областное управление СК, в СИЗО по ходатайству следствия отправили 49-летнего петербуржца с судимостями в прошлом. Мужчине вменяют п. «г» ч.2 ст.242.1 УК РФ об изготовлении и обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.
Следователи считают, что он распространял в социальных сетях материалы с детской порнографией.
Расследование дела продолжается. Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах преступления.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница пожаловалась на эксгибициониста в маршрутке в Петербурге. Это происходило в маршрутке К-367, ехавшей с набережной Черной речки до Парашютной улицы.