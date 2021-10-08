Осенние каникулы в Ленобласти продлили из-за коронавируса и ОРВИ

Сейчас на карантине по COVID-19 и ОРВИ в области находятся 57 классов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Сейчас на карантине по COVID-19 и ОРВИ в области находятся 57 классов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Ленинградской области школьники уйдут на осенние каникулы на две недели. Продлить отдых решили из-за вспышек заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Решение продлить осенние каникулы в школах Ленобласти принял областной оперштаб по борьбе с ковидом.

Каникулы этой осенью начнутся 25 октября и завершатся 8 ноября. Таким образом, школьники будут отдыхать ровно две недели.

Как отмечают в комитете по образованию региона, длительный отдых необходим для того, чтобы остановить вспышки заболеваний в школах. Сейчас на карантине по COVID-19 и ОРВИ в области находятся 57 классов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 72 класса в 44 петербургских школах отправились на карантин. Еще 1,7 тысяча детей получает знания в смешанном формате по решению родителей. Также из-за карантина до сих пор закрыты 12 групп в 10 детских садах.