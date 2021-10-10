Доктор Мясников посоветовал россиянам отказаться от ежедневного употребления супа

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности употребления супа каждый день.

Доктор посоветовал не есть суп ежедневно. Он уверен, это блюдо представляет собой сильносоленую, жирную и калорийную субстанцию. Мясников отметил, что в супе соли немерено, приправ тоже. Об этом сообщает «Россия 1».

Он обратил внимание на то, что суп хорошо воздействует на систему пищеварения. Врач также вспомнил слова дедушки-академика. Тот ему говорил, что в Японии пьют теплую воду перед обедом специально, чтобы запустить процессы, выделение соков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что привитые от ковида крайне редко попадают в реанимацию, но бывают и такие случаи. С начала пандемии в России выявлено 7 746 718 случаев коронавируса в 85 регионах.