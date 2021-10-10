Восьмилетняя девочка госпитализирована после ДТП на Полюстровском

В больницу доставили восьмилетнюю девочку, которая пострадала во время автомобильной аварии в Калининском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, ДТП случилось накануне в 16:30 у дома 12 по Полюстровскому проспекту.

Автомобиль «Ниссан Альмера» врезался в двигающийся впереди «Форд Мондео». За рулем первой иномарки находился 26-летний мигрант. В полиции отметили, что он неправильно выбрал дистанцию.

В результате восьмилетняя пассажирка «Форда» получила травмы средней тяжести. Девочку госпитализировали в медучреждение.

Стражи порядка проводят проверку, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка попала в ДТП в Тосненском районе. На место происшествия прибыла смена 111 пожарной части противопожарной службы Ленобласти.