Восьмилетняя девочка госпитализирована после ДТП на Полюстровском

Восьмилетняя девочка госпитализирована после ДТП на Полюстровском
Девочку госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В больницу доставили восьмилетнюю девочку, которая пострадала во время автомобильной аварии в Калининском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, ДТП случилось накануне в 16:30 у дома 12 по Полюстровскому проспекту.

Автомобиль «Ниссан Альмера» врезался в двигающийся впереди «Форд Мондео». За рулем первой иномарки находился 26-летний мигрант. В полиции отметили, что он неправильно выбрал дистанцию.

В результате восьмилетняя пассажирка «Форда» получила травмы средней тяжести. Девочку госпитализировали в медучреждение.

Стражи порядка проводят проверку, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка попала в ДТП в Тосненском районе. На место происшествия прибыла смена 111 пожарной части противопожарной службы Ленобласти.

авария дтп новости СПб Полюстровский проспект


 

Новости партнеров
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Восьмилетняя девочка госпитализирована после ДТП на Полюстровском
На борту разбившегося в Татарстане самолета был петербуржец
Драка водителей маршруток в Шушарах закончилась госпитализацией
В Красном селе загорелась трехкомнатная квартира
Школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета на Маршала Захарова
Врач рассказал, какие психические расстройства появились у россиян после пандемии
На Парнасе нашли «резиновую» квартиру с дюжиной мигрантов
В России в 2,7 раза выросли продажи электросамокатов