Парфюм из Европы может подорожать более чем в два раза

Парфюм из Европы может подорожать более чем в два раза
Для россиян духи не являются товарами первой необходимости, но пользуются больши спросом. Фото: pixabay

Повышение пошлин может привести к повышению цен на духи и декоративную косметику более чем на 50%, сообщает «Prime».

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что цены на духи туалетную воду могут возрасти из-за повышения пошлин. Настоящее время импортная пошлина на декоративную косметику и парфюмерию составляет 6,5%.

По мнению некоторых СМИ, правительство может ввести пошлины в ответ на ограничение со стороны ЕС на ввоз стали из РФ. Долгова сообщает, что ответные меры могут сделать ввоз товары в страну бессмысленным. Наряду с повышением цен на духи и косметику может последовать рост цен на пиво и вино.

Если пошлины повысят до 25%, то вино подорожает на 11%, а если пошлины станут больше на 30%, то цены станут выше более чем 15%.

«Нужно отметить, что повышение пошлин направлено, в первую очередь, против Европейских стран, для которых алкогольная продукция и парфюмерия являются одними из основных статей экспорта», — отмечает Мария Долгова.

По словам экономиста, российские меры соответствуют нормам и правилам ВТО. Для российских потребителя парфюмерия и декоративная косметика не относятся к социально значимым товарам, хотя и пользуются высоким спросом. Но, если в случае с европейскими вином и алкоголем, россияне могут перейти на вина из других стран, то в случае с духами — выбор весьма ограничен.

Напомним, Gazeta.SPb писала, по мере снятия эпидемиологической ситуации россияне стали оставлять больше безналичных чаевых персоналу.

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