Четыре любимые женщины Чингисхана в гареме, где было 7 тысяч наложниц

В жизни Чингисхана было непомерно много женщин, порядка 7 тысяч. Несмотря на все регалии основателя и первого великого хана Монгольской империи ничто человеческое ему было не чуждо. Больше всего известно о четырех женщинах, которые были близки хану.

Будущий завоеватель родился в 1162 году. Всего через 9 лет мальчика женили. Его избранницей оказалась девочка, на три года его старше. Происхождение первой жены было невысоким, однако племя, откуда она была родом, славилось своими красавицами. Так, с непревзойдённой Борте Чингисхан прожил 40 долгих лет. Женщина была верна любимому всю свою жизнь. Только дети, рождённые в этом браке, имели право стать преемниками своего отца.

Первая супруга подарила Чингисхану троих мальчиков. Самый младший позднее станет его преемником, потому как старший и средний не проявили мудрость, когда дрались, выясняя, кому быть наследником.

Когда Борте похитили, Чингисхан отправился в поход на Меркитию. Из плена девушка вернулась беременной. Поговаривали, что ребенок вовсе не от хана. Однако правитель мальчика своим ребенком признал, хотя обиду затаил. Желая мстить, правитель пошел войной на Меркитию. Так хан встретил свою вторую жену Хулан. Местная красавица попалась ему на глаза случайно. В этом браке родились еще два сына. Мальчики встали на иерархической лестнице ниже, чем дети Борте. Однако вторая супруга скончалась во время очередного похода своего знаменитого мужа.

Желание изгнать татар и отомстить за смерть своего отца закончилось для Чингисхана еще двумя браками. Сначала хан увидел великолепную татарку по имени Есуган. Общаясь с правителем, девушка призналась, что очень переживает за судьбу своей сестры Есуй, которая еще более красива и искусна в любви. Мужчина пожелал увидеть девушку. Есуган не обманула, хан влюбился в ее сестру. Не обидел Чингисхан никого из них. Обе сестры стали называться женами правителя. Однако глаза Есуй не горели, хан не видел взаимности от своей четвертой жены, хотя вела себя девушка достойно. Оказалось, что татарка влюблена в молодого татарина.

Однажды Чингисхан проводил время с женами и заметил, как Есуй вздрогнула. Уже через пару минут все мужчины, воюющие за хана, были выстроены в длинную шеренгу. Среди воинов оказался неизвестный. Он и являлся возлюбленным его жены. Молодой человек был казнен, а Есуй долго не могла прийти в себя. Чингисхан проводил много времени с ней, но так и не смог добиться от девушки взаимности.

Две последние жены завоевателя были хитрыми девицами, они даже пытались подружиться со старшими супругами хана. Кроме того, Есуй даже посоветовала хану назначить наследника, перед тем как отправиться в очередной поход. Чингисхан послушал жену. Это говорит о том, что у женщин была возможность влиять на политические решения своего известного мужа.

И даже к смерти великого воина могла быть причастна женщина. По разным источникам, оставшись с ним наедине, лишить жизни Чингисхана могла либо китайская принцесса, либо тангутская леди.

Сколько жен было у покорителя, точно не известно. Говорят, в его гареме было примерно 7 тысяч женщин. Исследования ученых показали, что потомками великого Кагана сегодня являются 17 миллионов мужчин. Женщин же может быть в разы больше.

В жизни Чингисхана было большое количество женщин. Но сегодня мы знаем лишь о тех, кто действительно занимал в сердце правителя особое место.