В Петербурге мужчина спрыгнул с Большеохтинского моста после аварии

Мужчина после аварии немного посидел в машине, вышел и спрыгнул с моста. Фото: скриншот страницы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Мужчина после аварии немного посидел в машине, вышел и спрыгнул с моста. Фото: скриншот страницы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Водитель врезался в ограждение на мосту, вышел из машины и спрыгнул в воду, сообщает группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что сегодня, 10 октября, в 9:40 водитель пересек две сплошные линии и врезался в ограждение на Большеохтинском мосту. Немного просидев в автомобиле, мужчина вышел и спрыгнул с моста, проплыл 200 метров и скрылся под водой.

Неизвестно отчего водитель так поступил, в настоящее время его ищут. Свидетели происшествия в комментариях строят предположения необычного поведения гражданина.

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