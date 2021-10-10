В новом сериале «Властелин колец» введут расовое разнообразие

Британский актер Ленни Генри рассказал, что в сериале Толкина снимутся чернокожие, азиаты, мулаты и маори. Фото: скриншот официальной страницы сериала в Instagram

Британский актер Ленни Генри рассказал, что в сериале Толкина снимутся чернокожие, азиаты, мулаты и маори. Фото: скриншот официальной страницы сериала в Instagram

Чернокожие хоббиты населят вселенную профессора Толкина в сериале Amazon, сообщает «Российская газета».

В интервью BBC «Radio 4» 63-летний британский чернокожий сценарист и актер Ленни Генри рассказал, что в новом «долгоиграющем» сериале по произведениям Джона Рональда Руэла Толкина роли фэнтезийных персонажей сыграют артисты негроидной, монголоидной расы. По его словам, это будут «афроамериканцы, азиаты, мулаты и даже маори».

Также роль независимых, сильных духом женщин в шоу будет увеличена. Уже не секрет, что в сериале появлялись сцены обнаженки и секса. Для части поклонников саги Толкина – это неприемлемо. Всем известно, что автор был католиком и придерживался традиционных взглядов, о чем свидетельствует оригинальное произведение.

Напомним, премьера первого восьмисерийного сезона сериала запланирована на 2 сентября 2022 года. Новая киноистория представляет собой приквел известного многим творения режиссера Питера Джесона.

Ранее Gazeta.SPb писала, «Ленфильм» решил заняться поддержкой молодых кинематографистов, и будет снимать большое количество дебютного кино.