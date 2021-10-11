В Муринском парке прошел забег «Лапки в охапке»

Несмотря на дождливую погоду, на старт пришли около 40 участников вместе с домашними животными. Фото: предоставлено организатором

Несмотря на дождливую погоду, на старт пришли около 40 участников вместе с домашними животными. Фото: предоставлено организатором

В субботу 9 октября, в Муринском парке прошел забег «Лапки в охапке», в котором приняли участие петербуржцы и их питомцы.

Официальный партнер мероприятия, без которого сегодняшний забег «Лапки в охапки 2021» не состоялся бы, — Setl Group.

Благодаря инициативе партнеров Центра спорта Калининского района удалось организовать данное мероприятие на высоком уровне. Отличная подготовка мероприятия, профессионализм партнеров — все это создало атмосферу настоящего праздника.

Идея назвать забег «Лапки в охапке» возникла спонтанно, и это название, на наш взгляд, лучше всего отражает суть мероприятия: если у вас пес, его можно взять на пробежку с собой или любого другого питомца, никто не ограничивает.

«МК в Питере», который проводил мероприятие, рассказывает, как прошел один из самых необычных забегов в Петербурге.

Несмотря на дождливую погоду, на старт пришли около 40 участников вместе с домашними животными. Большинство привели с собой собак — им побегать с хозяином было только в радость. Всем вместе нужно было осилить дистанцию в два километра. Три самых быстрых и выносливых тандема заняли призовые места, их определили с помощью специального чипа. Все участники попали в единый протокол забега.

Победители получили в подарок настольные игры, курс по воспитанию собак от сервиса «Гульдог» и дождевик. Первое место заняла Чернова Кристина со своим четвероногим другом по кличке Джанго, второе Казак Кирилл и Джульетта, третье Мазуренко Юрий и Моника.

Однако с пустыми руками не ушел никто: всем выдали конфеты Grondard и подарили сертификаты от «Гульдога», каждого угостили мороженым от «Буренки».

Кроме того, все участники могли послушать лекцию кинолога о правильном воспитании животных и обращению с ними. Он рассказал основные правила, которых нужно придерживаться при пробежках с собакой, и технику безопасности на самом забеге. А также про самые частые проблемы при прогулках и как с этим бороться.

Не обошлось и без конкурса. Перед началом забега участникам при регистрации раздавали лотерейные номера. Ведущий в конце забега предложил одному из участников достать несколько номерков из лототрона для вручения подарков. Участники конкурса выиграли чехлы на чемоданы, блокноты и фирменные футболки.

А утолить жажду участникам после забега помог онлайн-гипермаркет воды и продуктов «Архыз Сервис».