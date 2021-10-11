Доктор Мясников: «Коронавирус пришел навсегда»

Доктор Мясников: «Коронавирус пришел навсегда»
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Коронавирус будет накатываться волнами по два раза в год. Такой прогноз в своем телеграм-канале сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, коронавирус пришел навсегда и это надо принять как данность.

«Волны накатывают не потому, что мы не носим маски. Повторюсь — обычные медицинские маски вряд ли могут оказать действие при вирусной инфекции, передающейся аэрозольным путем (читай с дыханием). А именно этот путь основной для новых штаммов (та же Дельта), а не чих и кашель», — пишет популярный врач.

Локдауны, дистанционное обучение и прочее, по мнению Мясникова, тоже не преграда на пути инфекции.

«Эффективность в предотвращении болезни у всего этого близка к нулевой, как мы и видим на примерах наших европейских соседей. Волны накатывают, потому что это такова природа коронавируса. Точно так же и со старыми разновидностями коронавируса, коих у человека ровно 4 (вот нынешний- 5-й). Статистика до 2019 года- 30% всех ОРЗ вызывал именно человеческий коронавирус, у пожилых также вызывает вирусную пневмонию со смертностью 10%», — считает врач.

Выход один, уверяет Мясников – вакцинация. В первую очередь, тех, кто находится в группе риска.

«Кто кандидаты в реанимацию со смертностью там под 50%?! 65+, хронические больные, с диабетом, ожирением, онкологией, сердечной недостаточностью, гипертонией и т.д. Вот для этой категории лиц я бы вакцинацию от КОВИД сделал бы обязательной», — заявил Александр Мясников.

Он опровергает мнения скептиков относительно всеобщей вакцинации, которые говорят о том, что прививки не защищают ни от заражения, ни от летального исхода. «Вакцина — не эликсир бессмертия. Мы все умрем — непреложный факт. И понятно, что у пожилых и больных эффективность вакцины снижена по сравнению с молодыми и здоровыми», — говорит Мясников.

В силах современных вакцин многократно снизить риски тяжелого течения коронавирусной инфекции.

«Еще раз: те из групп риска, кто не привьется сегодня, — будут умирать в реанимациях в следующую волну», — делает печальный прогноз доктор.

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