Путь Павла Дурова от лысеющего айтишника до богатейшего бизнесмена в России

Сложно поверить, но когда-то завидный жених не пользовался популярностью среди девушек и комплексовал из-за волос.

10 октября Павел Дуров отметил свой 37-й день рождения. Это отличный повод вспомнить, с чего начинал предприниматель и как из простого парня можно стать одним из самых богатых людей страны. Читаем и заряжаемся мотивацией!

Начало пути Павла Дурова

Будущий миллионер родился в интеллигентной и высокоинтеллектуальной семье. Часть своего детства он провел за границей, но после был вынужден вернуться в Россию. Маленький Паша отлично знал английский язык, но не умел ладить с учителями из общеобразовательных школ. Когда его перевели в экспериментальный класс Академической гимназии, Павел почувствовал себя в своей тарелке, а здешние учителя смогли раскрыть его таланты.

В старших классах Дуров заинтересовался программированием и уже тогда четко решил, что свяжет свою деятельность с Интернетом. Первые серьезные попытки создать что-либо Павел предпринял, учась на филфаке СПбГУ. Тогда он создал электронную библиотеку рефератов и форум вуза, но остался недоволен собой.

Создание «Вконтакте»

На создание социальной сети «Вконтакте» Дурова вдохновил успех запущенного Марком Цукербергом Facebook. Некоторые обвиняют предпринимателя в плагиате, на что он лишь ухмыляется. Павел объясняет, что основанные до «Вконтакте» соцсети всего лишь подсказали ему, как делать не надо.

Проект к 2007-му году стал третьим по популярности сайтом Рунета. Дела с каждым годом шли в гору, Дуров «карабкался» вверх по рейтингу российских миллиардеров.

В 2014-м году предприниматель продал свою долю акций «ВКонтакте» другу Ивану Таврину, а позднее единственным владельцем стала Mail.ru Group. С тех пор Дуров бросил все силы на создание безопасного канала общения с особенной технологией шифрования переписки Telegram.

Скандалы

Дуров известен не только своими успехами, но и жесткими методами ведения бизнеса. Он всегда отстаивает свою точку зрения, чего бы ему это ни стоило. Так, например, он отказывается подчиняться некоторым требованиям российского законодательства.

В 2021 году Павел оказался в центре скандала из-за трагедии в Казани. Стрелок создал Telegram-канал под названием «Бог», где за 20 минут до инцидента рассказал о своих намерениях. Правоохранительные органы в очередной раз заявили, что хотят получить возможность мониторинга всех аккаунтов в реальном времени, чтобы предотвращать подобные трагедии. Дуров отказывается предоставлять доступ к данным пользователям, считая, что это бы точно не помогло спасти людей.

Кого-то такая принципиальность восхищает, а кто-то ругает Павла, но равнодушных, кажется, нет.

Личная жизнь Павла Дурова

В Сети можно найти юношеские фотографии Дурова, на котором сложно распознать миллионера и завидного жениха. Раньше предприниматель, кажется, страдал алопецией, а вот сейчас проблем с волосами за Дуровым не замечено. Ходили слухи, что Павел прибегнул к пересадке волос. Также есть мнение, что Дуров при помощи операции избавился от лопоухости, а вот с лицом ничего не делал.

Если раньше предпринимателя было сложно назвать мачо, то сейчас он не только невероятно богат и умен, но и красив. Но как складывается личная жизнь Дурова?

В документальном фильме «Дуров» бывший однокурсник миллионера Максим Петренчук вспоминает, что в студенческие годы у предпринимателя была девушка Даша. Он полагает, что в то время для Дурова было важно мнение окружающих и он якобы пытался всем доказать, что успешен в любви.

Петренчук также вспоминает о ходивших слухах, согласно которым Даша стала женой Павла и родила ему двоих детей. После они развелись. Насколько это правдивая история – сложно судить, ведь и Дуров, и якобы его бывшая супруга отрицают информацию.

Также Дурову приписывали роман с блогером Аленой Шишковой – да, с той самой, которая встречалась с рэпером Тимати и родила ему дочку Алису. Слухи появились после того, как Дурова заметили на вечеринке в честь 25-летия модели. Спустя два года Шишкова, отвечая на вопрос об отношениях с Павлом, ответила: «Все сложно».

Сам Дуров принципиально не комментирует личную жизнь. Согласно некоторым его ответам, именно отсутствие романов позволяет продлить молодость и сохранить энергию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров составил список из десяти недооцененных и переоцененных вещей.