Шаляпин заявил, что не намерен оправдываться за смерть жены

Певец Прохор Шаляпин заявил, что устал от нападок хейтеров и давления со стороны СМИ. Он отметил, что не собирается оправдываться за смерть канадской супруги Татьяны Клаудии Дэвис, которая умерла от коронавируса.

«Мне совершенно плевать, что несут хейтеры и какой бред пишут СМИ о моей трагедии. Все, что вы видите во мне, — это не мое, это ваше… Мое — это то, что я вижу в вас. Свою историю я рассказал у Андрея Малахова. Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я ни перед кем не собираюсь — я никому ничего не должен», — написал он в Instagram.

Музыкант также поблагодарил друзей и всех неравнодушных за поддержку.

Напомним, жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса спустя два месяца после свадьбы.

Дэвис было 42 года, она владела сетью юридических контор. Супруга Шаляпина заболела ковидом сразу после свадьбы с ним. Мероприятие обошлось в 15 млн рублей. Дэвис лечилась в госпитале в Лас-Вегасе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис находится при смерти из-за заражения коронавирусом. Известно, что миллионерша заболела сразу после свадьбы. У Девис поражено 80% легких, ее пришлось подключить к ИВЛ.