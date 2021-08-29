Богатая жена Шаляпина находится при смерти из-за коронавируса

Шаляпин недавно женился и вот - его супруга уже при смерти. Фото: скриншот Instagram

Шаляпин недавно женился и вот - его супруга уже при смерти. Фото: скриншот Instagram

У женщины поражено 80% легких.

Новая супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис находится при смерти из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает НТВ.

Известно, что миллионерша заболела сразу после свадьбы. У Девис поражено 80% легких, ее пришлось подключить к ИВЛ. Она находится в коме. Врачи пока не говорят, есть ли шансы на выздоровление.

Шаляпин отмечает, что успел сделать прививку и поэтому не заболел, а вот его возлюбленная откладывала вакцинацию. Напоминаем, что свадьба состоялась совсем недавно в одном из элитных отелей Лас-Вегаса. На мероприятие было потрачено около 15 миллионов рублей.

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