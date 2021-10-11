Нашедшему рыжего кота Осю из музея Анны Ахматовой пообещали вознаграждение

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме готов заплатить вознаграждение тому, кто найдет рыжего кота Осю.

Сотрудникам музея присылают много фотографий рыжих котов, но среди них нет Оси, сообщает пресс-служба музея.

«Мы продолжаем искать Осю или девушку, его забравшую. За любую достоверную информацию о мастонахождении кота вручим денежную награду и гарантируем пожизненный бесплатный вход в музей!», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о пропаже старейшего музейного кота Оси. Животное нуждается в регулярном приеме лекарств и наблюдении у ветеринара.

Животное имеет рыжий окрас, его возраст около 16 лет, сам он спокойный. Сотрудники музея утверждают, что кот самостоятельно никогда не уходит дальше арки, которая ведет в сад. Последний раз Осю видели 8 октября, в саду Фонтанного дома, расположенного на Литейном проспекте 53.

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