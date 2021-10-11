Одногруппники рассказали о погибшем конькобежце из Петербурга

Одногруппники рассказали о погибшем конькобежце из Петербурга
Руслан Захаров. Фото: .instagram.com/zaharov.ro/

Одногруппники рассказали о погибшем конькобежце из Петербурга Руслане Захарове.

«Он был добрый товарищ, трудолюбивый. Если бы не его травма колена, то он бы еще бегал. Всегда был за здоровый образ жизни. Хороший мальчишка был», – рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» одногруппник конькобежца Сергей Милованов.

Еще одна одногруппница погибшего отметила, что спортсмен всегда проявлял активность и задавал много вопросов преподавателям.

Руслан Захаров учился в государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

Спортсмен погиб под колесами грузовика в Хабаровске. Трагический инцидент произошел утром 10 октября. Руслану было 23 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который съехал в кювет.

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