В аварии с участием автобуса в Хабаровском крае пострадали восемь человек

В Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который съехал в кювет.

В результате аварии пять пострадавших госпитализировали. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, дорожный инцидент случился в Нанайском районе.

По предварительной информации, пострадали еще трое человек. Они получили легкие травмы и в госпитализации не нуждаются. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.