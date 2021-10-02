В аварии с участием автобуса в Хабаровском крае пострадали восемь человек

В аварии с участием автобуса в Хабаровском крае пострадали восемь человек
Пострадали 8 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который съехал в кювет.

В результате аварии пять пострадавших госпитализировали. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, дорожный инцидент случился в Нанайском районе.

По предварительной информации, пострадали еще трое человек. Они получили легкие травмы и в госпитализации не нуждаются. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.

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