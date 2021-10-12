Петербургского контролёра автопарка поймали во время передачи денег «киллеру» за убийство экс-супруги

Мужчина не стал долго искать киллера, обратился к сотруднику на работе и предложил убить свою бывшую жену. Фото: pixabay

Мужчина не стал долго искать киллера, обратился к сотруднику на работе и предложил убить свою бывшую жену. Фото: pixabay

Полиция инсценировала убийство: женщине нанесли грим и сделали фото, доказывающее что «заказ» выполнен, сообщает «Деловой Петербург».

Мужчина, работающий контролером в одном из городских автопарков, был задержан по подозрению в совершении заказа на убийство своей экс-жены. Задержание произошло во время передачи денег «исполнителю» заказа после того, как заказчику было переслана фотография «убитой».

Как стало известно, 54-летний контролер предложил убить бывшую благоверную своему коллеге на работе. Последний сделал вид, что согласился, после чего сразу же сообщил в полицию. Во время спецоперации были собраны аудиозаписи, подтверждающие факт передачи денежных средств за «совершенное» убийство.

Для этих целей заказчик оформил кредит в банке на сумму 1,5 млн рублей. 500 тыс. стали предоплатой, остальную сумму мужчина должен был заплатить по факту проделанной работы.

Сотрудники полиции инсценировали убийство женщины, в киностудии её загримировали, сымитировав ножевое ранение на шее. «Жертву» уложили в багажник, сфотографировали и отправили снимок с телефона «убийцы» заказчику.

Мужчину задержали 11 октября около 18 часов на заправке на Кубинской улице. Контролер рассказал, что решил избавиться от бывшей жены, потому что она не разрешает видеться с дочерью. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, в настоящее время он содержится в СИЗО.

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