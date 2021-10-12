Петербурженка с собакой заметила эксгибициониста в парке на Ветеранов

Петербурженка с собакой заметила эксгибициониста в парке на Ветеранов
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На проспекте Ветеранов местная жительница сообщила в полицию о «нерусском» мужчине, который мастурбировал в кустах.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, петербурженка рассказала полицейским, что накануне в 8 утра вышла погулять с собакой в парке на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева. Проходя мимо кустов, ее собака начала лаять. Женщина подошла поближе и заметила мужчину, который лежал на земле и мастурбировал. После этого она вызвала полицию.

Со слов женщины, мужчина был азиатской внешности, ему около 25 лет на вид. небольшого роста, на нем была синяя шапка, красный пуховик, черные спортивные штаны.

Полицейские нашли предполагаемого эксгибициониста и опросили его в отделе. 18-летний парень из Узбекистана пояснил, что вышел из дома и пошел на остановку на проспекте Ветеранов, но в кусты он не заходил и половые органы никому не показывал. В отдел его доставили с этой остановки.

Женщина заявления в полицию подавать не стала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за стрельбу на Кадетской линии В.О. в отдел доставили шестерых мужчин.

новости СПб проспект ветеранов Эксгибиционист


 

Новости партнеров
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка с собакой заметила эксгибициониста в парке на Ветеранов
В Луге 17-летняя студентка выжила после падения с высоты
Петербургского контролёра автопарка поймали во время передачи денег ...
Труп восьмиклассницы нашли под окнами дома на Парашютной
За стрельбу на Кадетской линии В.О. в отдел доставили шестерых мужчин
У избитой в парадной на Южном шоссе петербурженки остановилось сердце
В Татарстане опознали всех погибших при крушении самолета L-410
Циклонический вихрь принесет в Петербург облака и температуру до +12