Петербурженка с собакой заметила эксгибициониста в парке на Ветеранов

На проспекте Ветеранов местная жительница сообщила в полицию о «нерусском» мужчине, который мастурбировал в кустах.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, петербурженка рассказала полицейским, что накануне в 8 утра вышла погулять с собакой в парке на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева. Проходя мимо кустов, ее собака начала лаять. Женщина подошла поближе и заметила мужчину, который лежал на земле и мастурбировал. После этого она вызвала полицию.

Со слов женщины, мужчина был азиатской внешности, ему около 25 лет на вид. небольшого роста, на нем была синяя шапка, красный пуховик, черные спортивные штаны.

Полицейские нашли предполагаемого эксгибициониста и опросили его в отделе. 18-летний парень из Узбекистана пояснил, что вышел из дома и пошел на остановку на проспекте Ветеранов, но в кусты он не заходил и половые органы никому не показывал. В отдел его доставили с этой остановки.

Женщина заявления в полицию подавать не стала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за стрельбу на Кадетской линии В.О. в отдел доставили шестерых мужчин.