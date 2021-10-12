За стрельбу на Кадетской линии В.О. в отдел доставили шестерых мужчин

Все случилось в ночь на 11 октября у дома 31 по Кадетской линии В.О. Фото: google.maps

Все случилось в ночь на 11 октября у дома 31 по Кадетской линии В.О. Фото: google.maps

Полиция доставила в отдел шестерых мужчин, устроивших стрельбу на Васильевском острове.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось в ночь на 11 октября у дома 31 по Кадетской линии В.О. Местная жительница позвонила в полицию в три часа ночи и сообщила о стрельбе. К месту происшествия прибыли наряды полиции.

Полицейские забрали в отдел шестерых мужчин в возрасте от 26 до 36 лет. Стражи порядка выяснили, что между двумя из них произошел конфликт. Решить спор на словах не удалось — один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил четыре раза в асфальт. На месте стрельбы нашли три гильзы, 16 патронов, кастет и травматический пистолет.

На всех составили административные протоколы. 30-летнего стрелка задержали, против него завели уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у избитой в парадной на Южном шоссе петербурженки остановилось сердце.