У избитой в парадной на Южном шоссе петербурженки остановилось сердце

Во Фрунзенском районе сотрудники полиции задержали мужчину, избившего 28-летнюю жительницу Петербурга.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел в ночь на 11 октября в парадной дома 53/4 по Южному шоссе. Очевидцы вызвали полицию и сообщили о драке.
Прибывший наряд полиции задержал 23-летнего молодого человека. Выяснилось, что он был в гостях у потерпевшей, и между ними завязалась ссора. Подвыпивший парень избил хозяйку квартиры руками и ногами.
Женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи в тяжелом состоянии. Медики диагностировали остановку сердца, перелом основания черепа, перелом теменной области и гематомы.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что беременную женщину из Гатчины похитили из-за долга сожителя: её не было восемь дней.