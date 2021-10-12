У избитой в парадной на Южном шоссе петербурженки остановилось сердце

У избитой в парадной на Южном шоссе петербурженки остановилось сердце
Женщину избили в парадной дома 53/4 по Южному шоссе. Фото: google.maps

Во Фрунзенском районе сотрудники полиции задержали мужчину, избившего 28-летнюю жительницу Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел в ночь на 11 октября в парадной дома 53/4 по Южному шоссе. Очевидцы вызвали полицию и сообщили о драке.

Прибывший наряд полиции задержал 23-летнего молодого человека. Выяснилось, что он был в гостях у потерпевшей, и между ними завязалась ссора. Подвыпивший парень избил хозяйку квартиры руками и ногами.

Женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи в тяжелом состоянии. Медики диагностировали остановку сердца, перелом основания черепа, перелом теменной области и гематомы.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что беременную женщину из Гатчины похитили из-за долга сожителя: её не было восемь дней.

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У избитой в парадной на Южном шоссе петербурженки остановилось сердце
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