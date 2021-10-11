Беременную женщину из Гатчины похитили из-за долга сожителя: её не было восемь дней

В каком состоянии находится пострадавшая и есть ли угроза жизни ребенка, неизвестно. Фото: pexels

В каком состоянии находится пострадавшая и есть ли угроза жизни ребенка, неизвестно. Фото: pexels

Минувшим вечером полицейским и жительнице Ленобласти пришлось организовать спецоперацию по передаче 10 миллионов рублей вымогателю, похитившему беременную девушку. К счастью, операцию по спасению заложницы оказалась успешной — стражи порядка задержали 51-летнего жителя Мурино.

Еще 2 октября сотрудники управления Следственного комитета по городу Гатчина получили сообщение об исчезновении 35-летней женщины на пятом месяце беременности. Она ушла из дома и не вернулась, а вместе с ней исчезла и «БМВ», на которой уехала пропавшая.

На следующий день удалось найти автомобиль и буквально в тот же момент объявился неизвестный злоумышленник, который отправил сожителю и матери похищенной сообщения, требуя заплатить 10 млн рублей выкупа.

Родственники девушки спешно обратились к правоохранителям, которые решили осуществить подконтрольную передачу выкупа. Вымогатель назначил встречу неподалеку от станции метро «Политехническая» в Петербурге. Неизвестному передали оговоренную сумму возле дома №78 по проспекту Просвещения, все происходило в салоне автомобиля «Волга». Получив желаемое, похититель сел в машину и уже собирался уехать, когда его задержали. При себе у мужчины оказались ключи от съемной квартиры в Мурино, где обнаружили похищенную девушку.

По предварительным данным, избранник женщины — бизнесмен, который задолжал жителю Мурино денег. Мужчина решил вернуть свои средства радикальным путем, поэтому пошел на преступление. Он удерживал жертву в квартире восемь дней — в каком состоянии находится пострадавшая, неизвестно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам ст. 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас подозреваемого допросили и отправили под стражу на двое суток.