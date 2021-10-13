Нюх потеряли: почему пропадает обоняние при ковид

Потерю обоняния большинство людей считают верным признаком коронавируса. Это не совсем так, уверяют врачи-инфекционисты.

Как мы ощущаем запах и вкус

Между вкусом и запахом – тесная связь. Только основные и самые простые вкусы – соленый, кислый, сладкий – человек распознает без участия нервов, находящихся в носовой полости. Более сложные сочетания вкусовые рецепторы «обработать» не могут. Только владея информацией и про вкус, и запах продукта, мозг способен опознать и оценить его.

Существует два самых распространенных нарушения обонятельной функции.

1. Гипосмия – снижение способности к восприятию ароматов. Проблема это достаточно серьезная. В этом случае организм почти не может воспринимать сигналы об опасности. Запах гари, газа, прокисшая еда – человек, не чувствуя этого, почти беззащитен.

2. Аносмия – полное отсутствие обоняния. Состояние, несущее опасность в себе самом. Пища и еда кажется совсем безвкусной, аппетит пропадает. Длительная аносмия может привести к авитаминозу, истощению организма и депрессивным состояниям.

С другой стороны, аносмия может приводить к постоянному чувству голода. Если человек не чувствует вкуса и запаха пищи, то насыщения не происходит в полной мере. Ощущение сытости формируется не только от вида пищи, но и от ее вкуса и запаха.

Также специалисты выделают гиперосмию (повышенная чувствительность к запахам), а также и дизосмию. Это когда у человека происходит искажение обоняния, и ароматы воспринимаются неверно.

Причины расстройства обоняния

Существует множество причин, вызывающих гипосмию и аносмию. Патология может развиться, если наблюдаются:

• ЛОР-заболевания (синуситы, полипы в носу)

• аллергические реакции

• стоматологические проблемы

• авитаминоз

• эпилепсия, черепно-мозговые травмы

• опухоли

Как уверяют медики, примерно в 25% случаев частичную или полную потерю обоняния вызывают инфекции верхних дыхательных путей и грипп.

Как происходит потеря обоняния при ОРВИ

В случае обычной простуды, гриппа или ОРВИ причина в отеке слизистой, которая не только затрудняет дыхание, но и лишает рецепторы части своих функций. В частности, «отсекает» передачу импульсов к мозгу.

Поэтому в самом общем случае восстановить потерянный нюх помогает промывание носа. Можно мыть морской водой или физраствором. Главное, чтобы слизь из носа была качественно удалена.

Как отмечают врачи-терапевты, у всех людей способность воспринимать запахи после насморка восстанавливается по-разному. У кого-то процесс восстановления занимает несколько дней, а кому-то требуется 2-3 недели. Тут все индивидуально.

Почему при ковиде пропадает запах и вкус?

Именно с распространением ковида в мире люди столкнулись с масштабной проблемой потери обоняния.

Во время пандемии на ухудшение обоняния стало жаловаться гораздо больше пациентов, чем раньше. Но обычных «простудных» признаков недомогания нет — нос дышит, но не чувствует запахов, температура повышенна незначительно или находится в норме.

Скорее всего, это ковид. Иногда это может быть единственным симптомом болезни. Почему же при Covid-19 больной теряет способность различать запахи?

Дело в том, что коронавирусная инфекция поражает вспомогательные клетки эпителия, окружающих нейроны. В них содержится белок, который коронавирус использует для дальнейшего проникновения. Зараженные клетки отмирают, без них обонятельных нервы работать отказываются категорически.

Коронавирус не щадит ничего — большинство пациентов при ухудшении или полной потереобоняния также жалуется и на потерю вкусовых ощущений.

Сроки восстановления обоняния после коронавируса

Чаще всего аносмия развивается на 4-6 день от начала заболевания. Восстановление обоняния начинается, когда иммунитет начинает справляться с вирусом. Тогда клетки восстанавливаются, и молекулы ароматов снова получают возможность проникать к рецепторам. Если нейроны оказались нетронутыми, обоняние после коронавируса может вернуться уже через 1-2 недели.

В большом количестве случаев способности различать запахи возвращается в срок до трех месяцев. Часто регенерация нейронов происходит постепенно. Из-за этого запахи искажаются, любимые ароматы кажется отвратительными, также происходит изменение вкусовых предпочтений человека.

Иногда процесс восстановления занимает более четырех месяцев. В редких случаях возможны необратимые нарушения.