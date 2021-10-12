Возле ТРК «МЕГА Парнас» заметили двух лисиц

Возле ТРК «МЕГА Парнас» заметили двух лисиц
Возможно, животные забрели в эти края в поисках пищи. Фото: vk.com/spb_today

В районе торгового центра «МЕГА Парнас» в Петербурге заметили двух дикий лисиц.

По словам очевидцев, лисы гуляют по лужайке и совершенно никого не боятся.

«В районе «Мега Парнас» замечены две лисы. Пасутся на лужайке, никого не боятся», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Возможно, животные забрели в эти края в поисках пищи.

«При виде такой картины, становится грустно. Без веской причины они в город ни одной лапой», — пишут в комментариях пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лису из Ленинградской области заметили идущей за покупками. Рыжая плутовка среди белого дня прогуливалась возле продуктового магазина, что крайне поразило прохожих.

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